الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي

"الزلازل الأردني" سجل 965 زلزالاً خلال 2022

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. اعتباراً من اليوم

تحذير للأردنيين بالسعودية خلال الساعات القادمة .. خاصة هذه المناطق

افتتاح موسم قطف التمور الأردني

الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ

الخميس، 14-09-2023 12:06 م

الخصاونة: الأردن يمثل قصة نجاح حقيقية

image (82)


الوكيل الإخباري - شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن.اضافة اعلان


وقال الخصاونة، إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.

وأضاف، "نسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري".

وأكد الرئيس أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231135117127416118

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

820233115307579392266

83% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع

المنسف-الاردني-بالجميد-الكركي

مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

M63A8352

التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

iraq0110

الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي

223

"الزلازل الأردني" سجل 965 زلزالاً خلال 2022

أخبار متعلقة
1020225103430329623266

هل سيكون هناك توقيت شتوي في الأردن خلال العام الحالي؟

image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

1567775147_111_1091280_151331783.01

"امفنت" تشيد بتأكيد الملك أهمية مكافحة التدخين

WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.04.44 PM

"أعمال اليرموك" تنظم مؤتمرا دوليا حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

عمال يحملون شاحنات بشحنة بندورة أردنية للتصدير - (أرشيفية)

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

1692098655632

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات