الخصاونة: الأردن يمثل قصة نجاح حقيقية

الوكيل الإخباري

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- شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن.وقال الخصاونة، إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.وأضاف، "نسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري".وأكد الرئيس أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.