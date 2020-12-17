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الخصاونة يشيد باجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الخميس، 17-12-2020 02:15 م

الخصاونة يشيد باجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، مديرية المختبرات التابعة لوزارة الصحة.
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واشاد رئيس الوزراء بجهود العاملين في المختبرات والدور الكبير الذي تقوم به جميع القطاعات الطبية والتمريضية التي تشكل خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطن، وتفاني كوادرها في عملهم وواجبهم الوطني والإنساني.

وتفقد رئيس الوزراء يرافقه وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أقسام المختبرات والأجهزة الحديثة التي تمكن وزارة الصحة من إجراء نحو 15 الف فحص لفيروس كورونا المستجد يوميا.

واطلع رئيس الوزراء على التكنولوجيا الحديثة المتبعة في اجراء فحص (بي سي ار) لفيروس كورونا، حيث تحتوي المختبرات على أجهزة حديثة تعمل بكفاءة عالية ولديها قدرة على إجراء اعداد كبيرة من الفحوصات وبوقت قليل جدا.

وخلال زيارته الى مديرية المختبرات، تسلم رئيس الوزراء ووزير الصحة، نتيجة فحص الأجسام المضادة الذي اجرياه في مختبرات الوزارة بعد ان كانا تلقيا اللقاح البحثي التجريبي الإماراتي الصيني المضاد لكورونا قبل نحو شهر واظهرت النتيجة تشكل اجسام مضادة للفيروس جراء تلقي المطعوم.

 




 

 


 

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