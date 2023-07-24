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الإثنين، 24-07-2023 04:28 م

الخصاونة يصل العراق في زيارة عمل تستمر ليومين

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الوكيل الاخباري - وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى بغداد اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري وممثِّلين عن القطاع الخاص، في زيارة عمل تستمرُّ ليومين.

ويلتقي الخصاونة خلال الزِّيارة نظيره العراقي محمَّد شياع السُّوداني وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين، كما سيعقد اجتماعات موسَّعة؛ لبحث ملفَّات التَّعاون الثُّنائي وسُبُل تعزيزها، بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

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