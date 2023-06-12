الخصاونة: يوجد في الأردن فرص حقيقية وواعدة للاستثمار بقطاعات التعدين

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنها إنجاز قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يقدم حوافز حقيقية للاستثمارات.



وأشار الخصاونة خلال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة البمارل الأميركية الشريك الاستراتيجي في مصنع برومين الأردن كنت ماسترز، الى وجود فرص حقيقية وواعدة للاستثمار في العديد من قطاعات التعدين.



وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة برومين الأردن وشركة البمارل الأميركية والتي تشكل قصة نجاح يحققها مصنع برومين الأردن منذ تأسيسه قبل 20 عاما والذي يعد ثاني أكبر مصنع للبرومين في العالم .

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كما اكد الخصاونة دعم الحكومة لخطط ومشاريع التوسعة التي تعتزم الشركة تنفيذها، مشددا على أن مصنع برومين الأردن يشكل قصة نجاح حقيقية للصناعة الأردنية ويسهم في توفير قيمة مضافة عالية للاقتصاد الأردني.

