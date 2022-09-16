الدفاع المدني يكشف آخر مستجدات عمليات الانقاذ في عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري - أكد مدير العمليات والتدريب في الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس، الجمعة، أنه يصعب إعطاء وقت انتهاء لعملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار، كونها عملية إنقاذ وليست إزالة ركام، وبها صعوبات فنية.

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واضاف في حديثه خلال تواجده أمام المبنى المنهار في اللويبدة، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن العملية تجري بحذر.

ولفت إلى أن المعلومات الواردة تدل على وجود امرأة تحت الانقاذ في البنية الأولى، مضيفا أنها معلومات غير مؤكدة للآن.



"حصرنا الأماكن وجمعنا المعلومات من الميدان (...) تشير المعلومات إلى أن المبنى الأرضي به ثلاثة أشخاص (سيدة ورجل وطفلة بعمر سنة) والعمل جار لإخراجهم" بحسب أبو السندس



وتحدث أبو السندس عن وجود صعوبات فنية في عملية الإنقاذ ونأمل تحرير جميع الإصابات.



ولفت لوجود ما مجموعه 4 أشخاص تحت الإنقاذ، ويجري العمل على ادخال آليات لتحريرهم بظل الركام الكبير إضافة لعمر المبنى القديم.



وحول الأجهزة المستخدمة في عملية الإنقاذ قال إنه جرى استخدام معدات متطورة وتخصيص كافة الإمكانيات الفنية، والتوجيهات بعدم مغادرة الموقع دون انتهاء العملية.