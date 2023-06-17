الدوريات الخارجية: ضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها ضبطت سرعات متهورة على الطرق الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وأوضحت الدوريات الخارجية أنها ضبطت مركبة تسير بسرعة 195 كلم بالساعة على طريق الشونة البحر الميت و 190 كلم بالساعة الطريق الصحراوي (المحمدية).



كما تم ضبط مركبة على الطريق الصحراوي “منطقة سواقة” تسير بسرعة 172 كلم بالساعة.



وحذرت إدارة الدوريات الخارجية من المخالفات الخطرة، خصوصا القيادة بسرعات عالية تحسبا، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ، حفاظا على السلامة العامة.