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الإثنين، 24-01-2022 01:29 م

الزراعة: مستمرون في إجراءات حصر أضرار الصقيع

صقيع يغطي مزروعات في وادي الأردن-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن كوادر الوزارة المختصة في مواقع الإنتاج مستمرة في إجراءات حصر أضرار الصقيع، مشيرا إلى توجيهه الكوادر إلى متابعة الحصر ضمن المنخفضات الجوية المقبلة.

وقال الحنيفات في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك تنسيقا مع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية في متابعة آثار الحالة الجوية والمنخفضات المتتالية.

وشدد على وقوف الحكومة إلى جانب المزارع، وتعويض المتضررين كافة من آثار الصقيع في حال وجوده، وفي أي وقت ولن نترك المزارع يواجه الخسائر دون الوقوف إلى جانبه.

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"تحسن الهطول المطري يبشر بموسم زراعي جيد وخاصة للمحاصيل الحقلية" وفق الحنيفات الذي قال: "في حال استمرار الهطول المطري بالوتيرة نفسها وتوزيع جيد للمتبقي السنوي من الهطول المطري سينعكس على باقي المحاصيل والأشجار المثمرة البعلية كما سيخفف الضغط على الموارد المائية المخصصة للزراعات المروية".

 




 

 


 

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