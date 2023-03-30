الزرقاء: الغذاء والدواء تغلق 3 منشآت وتوقف 28 أخرى

الوكيل الإخباري- أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء 3 منشآت، وأوقفت 28 منشأة أخرى عن العمل، وذلك خلال 276 زيارة تفتيشية ورقابية قامت بها على المنشآت في محافظة الزرقاء منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس.

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وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في بيان اليوم، إن أسباب الإغلاقات والإيقاف كان بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.



وبحسب البيان، فقد قامت فرق الرقابة والتفتيش، وخلال نفس الفترة، بإتلاف نحو 290 كغم من المواد الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وإتلاف 3853 لتراً من المواد الغذائية السائلة "العصائر " الفاسدة ، مثلما حجزت 40 طناً من المخللات للتأكد من صلاحيتها ".