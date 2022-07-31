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الأحد، 31-07-2022 12:37 م

السجن 7 سنوات لعشريني ابتز مراهقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا بوضع شاب عشريني بالاشغال المؤقتة 7 سنوات، بعد أن تم تجريمه بجناية هتك العرض مكررة 5 مرات.

وفي تفاصيل القضية فان الشاب تعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما ، وغرر بها ووعدها بالزواج، وطلب منها إرسال صور وفيديوهات الى ان وافقت على الطلب.

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وأوضحت التفاصيل أن الشاب قام بتهديد الفتاة بإرسال الصور الى ذويها ، وطلب منها ارسال المزيد من الصور، ومع رفض الفتاة المستمر له ، قام الشاب بإرسال الصور الى صديق شقيقها لتصل الصور الى شقيقها ، وعندما واجه الاخ شقيقته بالصور حاولت الانتحار ولكن تم اسعافها وإنقاذ حياتها.


وبعدها صارحت الفتاة والدتها بما حدث، وتم تقديم شكوى بحقه، وتم ضبط الشاب والهاتف المستخدم، والتأكد من وجود المحادثات والصور.


 




 

 


 

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