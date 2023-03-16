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الخميس، 16-03-2023 05:21 م

السفير الصيني : الاردن يحقق إصلاحات شاملة ونتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين

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الوكيل الاخباري - قال السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، إن الأردن يعمل على تعزيز إصلاحات شاملة تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفا أن الصين تدعم التحديث الأردني وهي على استعداد لتعزيز التعاون بين البلدين، بما يعود بالخير على الشعبين، ويفتح مستقبلا أكثر إشراقا للعلاقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليوم الخميس لوسائل الإعلام المحلية للحديث حول دورتي الصين السنويتين للعام 2023: دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ودورة المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

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