السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الوكيل الإخباري - استعرضت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي خلود السقاف، أبرز استثمارات ومشاريع الصندوق الموزعة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرة الى أن الصندوق يعتبر من أكبر المؤسسات الاستثمارية والصناديق التقاعدية في المنطقة وبحجم موجودات يبلغ حوالي 12.3 مليار دينار أردني، والتي تشكل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.



وقالت السقاف في كلمتها، خلال في أعمال الدورة الحادية عشرة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد حاليا في دبي، إن مشاركة صندوق الاستثمار تأتي باعتباره قصة نجاح أردنية جاءت نتيجة عمل مؤسسي دؤوب و شراكات حقيقية ومستمرة مع مستثمرين أردنيين وعرب ودوليين في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني، مثل الطاقة والبنوك والتعدين والسياحة والصحة والزراعة والمناطق التنموية.



وبينت أن صندوق الاستثمار مستثمر استراتيجي رئيسي في معظم هذه القطاعات، الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في هذه القطاعات، كما أن الدور الذي يقوم به الصندوق كشريك مُحفز ومُكمل لدور القطاع الخاص، ويساهم في خلق فرص استثمارية أكثر جاذبية وأمانا للمستثمرين ويعزز ثقتهم في قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق النمو المستدام.



وختمت السقاف أن الصندوق يهدف من المشاركة في المنتديات الاستثمارية المختلفة إلى إقامة شراكات جديدة مع مستثمرين استراتيجيين من شتى أنحاء العالم يتمتعون بالمعرفة الفنية والتخصص في العديد من القطاعات المستهدفة ضمن الخطة المستقبلية للصندوق، وابرزها مشاريع تطوير البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصحة والتعليم بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية وتعزيز تلك الاستثمارات نحو الاستدامة والابتكار.

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