ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر كيلو الباذنجان اليوم الأحد بشكل طفيف في السوق المركزي بمقدار 10 قروش للكيلو حيث بلغ سعره من 20 إلى 40 قرشاً .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3753.673 طن، توزعت على 2403.659 طن خضار، 1075.698 طن فواكه، و 274.316 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 565.919 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 35 إلى 50 قرشاً، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد :



