الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 06:42 م

الشبول: تصور حكومي أولي لإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة ونقابة الصحفيين، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام والارتقاء بواقعه.

ولفت الشبول خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين الأردنيين، ولقائه نقيب الصحفيين راكان السعايدة وأعضاء مجلس النقابة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة باعتبارها "بيت الصحافة الأردنية ومظلة للصحفيين".

وكشف عن تصوّر حكومي أوّلي لإعادة النظر في التشريعات النّاظمة لقطاع الصّحافة والإعلام والبيئة الإعلاميّة بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.

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