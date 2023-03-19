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الأحد، 19-03-2023 04:40 م

الشريدة: يوجد فرص للمرأة الأردنية وليس تحديات في العقد المقبل

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الوكيل الإخباري - رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اليوم الأحد، حفل إطلاق الملتقى الثاني للنساء القياديات في القطاع العام، بتنظيم من معهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع شركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب.

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وقال الشريدة في كلمة ألقاها مندوبا عن رئيس الوزراء، إن المرأة الأردنية تمتلك المهارات والإمكانات للقيام بكل أعمالها في مختلف المجالات، مؤكدا أنها تستحق أخذ دورها في الأسرة والمجتمع والاقتصاد ومختلف مناحي الحياة.
وأشار إلى أن جلالة الملك عندما أطلق منظومة التحديث في بداية المئوية الثانية للدولة؛ أكد دور المرأة في مختلف محاور التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.


وأكد الشريدة وجود فرص للمرأة وليس تحديات في العقد المقبل، من خلال المشاركة الحقيقية وأخذ زمام الأمور لتكون قادرة على صياغة مستقبل الأردن.


كما أكد تميز المرأة في عملها في خدمة القطاع العام، واستطاعتها تقديم العطاء المنشود من خلال ممارسة سياسات الدولة ورؤيتها وتوجهاتها.

إدارة العامة، سامح الناصر، إن هذا الملتقى يعطي صفة الاستمرارية للملتقى السابق، فهو جهد وطني يضم نخبة متميزة من القيادات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، ويدل على مدى حرص الدولة واهتمامها بتمكين المرأة.


وأشار إلى أن الديوان يعد من أوائل الدوائر التي بادرت في مرحلة مبكرة عام 2003 بإجراء أول دراسة ميدانية حول واقع دمج النوع الاجتماعي في الجهاز الحكومي، مستندين فيها على دعم سياسي مطلق من جلالة الملك والحكومات المتعاقبة.


وأضاف الناصر أنه في حال النظر للمؤشرات يتبين أن نسبة الوظائف القيادية للمرأة بلغت عام 2021-2022 إلى11 بالمئة، مؤكدا أن توجه الحكومة الكبير في دعم القطاع النسائي وتعزيز مواقعهن القيادية أسهم في زيادتها مطلع هذا العام إلى 17 بالمئة، فيما يتوقع زيادتها إلى 20 بالمئة نهاية العام الحالي.


وأشار إلى ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، ما يشكل دافعا لدراسة الأسباب والتعرف على المعيقات والصعوبات والبناء عليها لمعالجة الخلل بشكل منظم، مع مراجعة الظروف والبيئة التي قد تعيق تمكن المرأة من العمل في القطاعات غير الحكومية.

 




 

 


 

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