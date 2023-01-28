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السبت، 28-01-2023 03:49 م

الشمالي: اجتماع اللجنة الثلاثية لبحث رفع الحد الأدنى للأجور الخميس

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث قضية رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه؛ للخروج بقرار يخدم الصالح العام.

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وقال الشمالي إن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.

 

وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وكانت قد قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع إلى 271 قبل أن تتراجع عن قرارها.

 

 




 

 


 

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