الصحة تعلن موعد إعادة إمتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة موعد اعادة عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك للذين تقدموا سابقاً بتاريخ 2023/1/7 حيث سيكون الامتحان الكتابي يوم السبت الموافق 2023/5/6 الساعة التاسعة صباحاً في كلية رفيدة الاسلمية للتمريض والقبالة / ياجوز .

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وكانت قد أوصت لجنة من وزارة الصحة بإعادة عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض لرصد تجاوزات من طلبة خلال تقديم الامتحان فيما شارك بالامتحان حينها نحو 960 طالبا وطالبة .

كما أوصت لجنة التحقيق في التجاوزات ، بحرمان 3 طلاب لمدة سنة واحدة وحرمان 4 طلاب لدورة واحدة، وفق مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور.



تفاصيل موعد إعادة الامتحان :























