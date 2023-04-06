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الخميس، 06-04-2023 06:59 ص

الصحة تعلن موعد إعادة إمتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة موعد اعادة عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك للذين تقدموا سابقاً بتاريخ 2023/1/7 حيث سيكون الامتحان الكتابي يوم السبت الموافق 2023/5/6 الساعة التاسعة صباحاً في كلية رفيدة الاسلمية للتمريض والقبالة / ياجوز .

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وكانت قد أوصت لجنة من وزارة الصحة بإعادة عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض لرصد تجاوزات من طلبة خلال تقديم الامتحان فيما شارك بالامتحان حينها نحو 960 طالبا وطالبة .

 

كما أوصت لجنة التحقيق في التجاوزات ، بحرمان 3 طلاب لمدة سنة واحدة وحرمان 4 طلاب لدورة واحدة، وفق مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور.


تفاصيل موعد إعادة الامتحان : 













 




 

 


 

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