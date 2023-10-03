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الثلاثاء، 03-10-2023 05:47 م

الصحة : لا مبرر لتعليق الدراسة بعد اصابة عشرات الطالبات بمدرسة كريمة

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يستدعي إلى تعليق الدراسة في مدرسة كريمة، مشيرا لإمكانية إغلاق الشبابيك في المنطقة المواجهة للحقل الزراعي.

وأضاف أبو يقين أن سبب اختناق الطالبات في مدرسة الكريمة مادة تستخدم لتعقيم التربة وهي غير سامة، مشيرا إلى أنه تم توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.

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