الصعوب: جامعة مؤتة تدعم الأعمال التطوعية ومبادرات العمل العام

الوكيل الاخباري - أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، الدكتور ماجد الصعوب، أهمية الأعمال التطوعية ومبادرات العمل العام للطلبة، انسجاماً مع إطلاق مبادرة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في دعم المتطوعين، وصولاً إلى صقل الشخصية الشبابية.



واستعرض الصعوب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مسيرة جامعة مؤتة في دعم الأعمال التطوعية وما توفره وتبذله من جهود كبيرة في إنجاح ساحة العمل العام في شتى المجالات .

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