الصفدي ونظيرته الألبانية يبحثان آفاق تطوير التعاون

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آفاق تطوير العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين الصديقين.



وأطلع الصفدي جاتشكا التي تشغل بلادها حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، على التطورات في جهود حل الأزمة السورية بعد اجتماعي جدة وعمان، وقرار الجامعة العربية إلغاء قرار تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

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