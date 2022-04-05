الصفدي ونظيره الأوكراني يبحثان حل الأزمة

الوكيل الإخباري - يُشارك نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وارسو.

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ويأتي اللقاء في إطار المساعي العربية للإسهام في جهود حل الأزمة الأوكرانية ودعم الجهود الدبلوماسية المستهدفة ذلك.



كما التقى الصفدي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في اجتماعٍ ثنائي في وارسو، بعد مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال العربية، لمتابعة بحث جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها وتبعاتها الإقليمية والدولية، إضافةً إلى العلاقات الثنائية.