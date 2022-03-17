الصفدي يبحث مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط مستجدات المنطقة

الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس،المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، وآخر المستجدات في المنطقة، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.
التقى @AymanHsafadi المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، اليوم، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر المستجدات في المنطقة، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 17, 2022
🇨🇳 🇯🇴 @zlj517@MFA_China pic.twitter.com/CyFi2zWFex
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