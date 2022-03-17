الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 02:26 م

الصفدي يبحث مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط مستجدات المنطقة

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس،المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، وآخر المستجدات في المنطقة، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.

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