الصفدي يلتقي سفراء الدول الأوروبية غدا

الوكيل الاخباري - يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الاثنين، في مقر الوزارة، لقاءً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية .



ويبحث الصفدي خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف، وضرورة العمل مع كافة الشركاء للعودة إلى مفاوضات جادة تُفضي إلى حل الدولتين.

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