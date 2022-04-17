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الأحد، 17-04-2022 10:31 م

الصفدي يلتقي سفراء الدول الأوروبية غدا

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الوكيل الاخباري - يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الاثنين، في مقر الوزارة، لقاءً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية .

ويبحث الصفدي خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف، وضرورة العمل مع كافة الشركاء للعودة إلى مفاوضات جادة تُفضي إلى حل الدولتين.

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