الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ، أن هنالك عددا من المدارس الخاصة قامت بعمل خصومات على الأقساط ، تسهيلا على اولياء الأمور نتيجة لجائحة كورونا.

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وأشار الصوراني ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى أنه سيتم العمل على البروتوكول الصحي لغايات منع انتشار فيروس كورونا بين صفوف الطلبة والكوادر العاملة في المدارس الخاصة ، والذي عممته وزارة التربية والتعليم.

ولفت أن هنالك مدارس خاصة أُغلقت نتيجة لتراجع الأوضاع الاقتصادية لتلك المدارس ، خاصة في ظل انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية ، لعدم تمكّن عائلات أردنية من دفع الالتزامات المالية بها .