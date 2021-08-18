الأربعاء 18-08-2021
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الأربعاء، 18-08-2021 03:01 م

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ، أن هنالك عددا من المدارس الخاصة قامت بعمل خصومات على الأقساط ، تسهيلا على اولياء الأمور نتيجة لجائحة كورونا.

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وأشار الصوراني ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى أنه سيتم العمل على البروتوكول الصحي لغايات منع انتشار فيروس كورونا بين صفوف الطلبة والكوادر العاملة في المدارس الخاصة ، والذي عممته وزارة التربية والتعليم.

 

ولفت أن هنالك مدارس خاصة أُغلقت نتيجة لتراجع الأوضاع الاقتصادية لتلك المدارس ، خاصة في ظل انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية ، لعدم تمكّن عائلات أردنية من دفع الالتزامات المالية بها .

 

 

 




 

 


 

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