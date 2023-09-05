الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن انجازها للمرحلة الأولى من مشروع تركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات والذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة لـ 30 بلدية في محافظات المملكة.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن المرحلة الأولى من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات شملت تقديم الخدمة لـ 30 بلدية توزعت على امتداد أقاليم المملكة، حيث تم تركيب 570 كيلو واط، وبتكلفة وصلت إلى نصف مليون دينار، في حين ستشمل المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمة لـ 70 بلدية، ليتم شمول كافة المباني الرئيسية للبلديات في المملكة.وأضاف الخرابشة أن صندوق الطاقة في الوزارة ينفذ البرنامج لبلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليون دينار، بهدف تمكين هذه البلديات من تقديم خدمات أفضل ومساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها الرئيسية، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة.