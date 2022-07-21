العجارمة يتفقد سير امتحانات التوجيهي في لواء المزار الشمالي

الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، اليوم الخميس، سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 الامتحان العام.

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جاء ذلك خلال جولة قام بها العجارمة لعدد من قاعات الامتحان في لواء المزار الشمالي، شملت مدارس المزار الشمالي الثانوية الشاملة للبنين، خالد بن الوليد الأساسية للبنين، وحوفا المزار الثانوية للبنات، يرافقه مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة، ومدير التربية الدكتور فيصل الهواري.



كما زار مبنى المديرية واطمأن على سلامة وصحة رئيس قسم الامتحانات الدكتور تيسير الجراح، متمنيا له الشفاء العاجل، ومعربا عن شكره لكوادر المديرية على جهودها في عقد الامتحان.



وأثنى العجارمة على الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الأمن العام المساندة للوزارة في عقد الامتحان، مؤكدا أن هذه الجهود لها الأثر الكبير في توفير البيئة الامتحانية الآمنة للطلبة وضمان سلامة سيره وفق ما هو مخطط له، كما أنها ساهمت في صون هيبة الامتحان والسمعة الطيبة التي يتمتع بها.