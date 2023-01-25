الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-01-2023 01:12 م

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام، إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة المجرة لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون تأتي لدراسة إمكانية تقطير النفط من الصخر الزيتي. 

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وبيّنت العزام لـ " الوكيل الإخباري" أن اختيار منطقة اللجون يأتي نظراً لمعدلات التراكيز للصخر الزيتي فيها ما يجعل الدراسات الأولية تأتي بنتائج مبشرة وأمله في المستقبل.


ونوهت إلى أن العمل بمذكرة التفاهم سوف يستمر لمدة 24 شهراً، وبعد ذلك سوف تصدر تقارير المسوحات والدراسات، وعليه إذا تبين وجود جدوى تجارية سيتم توقيع اتفاقية بشكل رسمي يتم بموجبها منح الشركة الامتياز.


من جهته قال المدير العام لشركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية عماد الفاخوري إن المرحلة الأولى سوف تمتد لـ  24 شهراً سيتم فيها إجراء دراسات الجدوى، منوهاً إلى أنه في حال كانت النتائج ايجابية سيتم إنشاء تعاون مع شركات اجنبية لبناء وحدات التقطير.


وأضاف الفاخوري لـ " الوكيل الإخباري" أن منطقة اللجون قريبة من الخدمات اللوجستية، إلى جانب وجود تراكيز عالية من الصخر الزيتي فيها.


ونوه إلى أنه بعد إتمام الدراسات اللازمة على أول 15 كيلومتر مربع في المنطقة،  سيتم الانتقال لمناطق أخرى واجراء المزيد من الدراسات عليها، موضحاً أن الأردن يزخر بالمناطق التي يتركز فيها الصخر الزيتي.


وختم الفاخوري، أن مشاريع التعدين والتنقيب سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني.


يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت العام الماضي 7 مذكرات تفاهم تم خلالها التركيز على الصناعات التحويلية لوضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.


 




 

 


 

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