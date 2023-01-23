الطاقة توقع مذكرة لتقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على أرض مساحتها 15 كيلومترا مربعا.



ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية عماد الفاخوري بحضور مدير مديرية المشاريع في الوزارة بهجت العدوان ورئيس قسم مشاريع الصخر الزيتي هنادي سعادة، وعن الشركة الرئيس التنفيذي للشركة لؤي عميش وهيئة المديرين سمير عياش ومحمد الزعبي.



واكد الخرابشة أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة للتركيز على الثروات المعدنية لأهمية القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في فرص العمل خاصة في مناطق الاستكشاف والتعدين.

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وشدد على أهمية مباشرة الشركة العمل باقرب وقت للخروج بنتائج يبنى عليها مستقبل العمل بالمشروع الذي ينص على تنفيذ برنامج استكشافي مدته عامان تقدم بنهايته الشركة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي.



وقال إن قطاع التعدين في المملكة يشهد نقلة نوعية بعد أن وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي 7 مذكرات تفاهم تم خلالها التركيز على الصناعات التحويلية في مسعى لوضع الأردن "وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية".