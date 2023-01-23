الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

الإثنين، 23-01-2023 11:37 ص

الطاقة توقع مذكرة لتقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

main_image5c6c8b3c35264


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على أرض مساحتها 15 كيلومترا مربعا.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية عماد الفاخوري بحضور مدير مديرية المشاريع في الوزارة بهجت العدوان ورئيس قسم مشاريع الصخر الزيتي هنادي سعادة، وعن الشركة الرئيس التنفيذي للشركة لؤي عميش وهيئة المديرين سمير عياش ومحمد الزعبي.

واكد الخرابشة أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة للتركيز على الثروات المعدنية لأهمية القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في فرص العمل خاصة في مناطق الاستكشاف والتعدين.

اضافة اعلان


وشدد على أهمية مباشرة الشركة العمل باقرب وقت للخروج بنتائج يبنى عليها مستقبل العمل بالمشروع الذي ينص على تنفيذ برنامج استكشافي مدته عامان تقدم بنهايته الشركة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي.

وقال إن قطاع التعدين في المملكة يشهد نقلة نوعية بعد أن وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي 7 مذكرات تفاهم تم خلالها التركيز على الصناعات التحويلية في مسعى لوضع الأردن "وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-23 at 2.09.00 PM

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

5b752e2c-b6f2-4073-9acc-22f33eab7cb2

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

7e9bdf2e-c5e5-448f-a553-00a0ce1e9efe

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

Na2i9uoGs9Oh8ydKM545gLuTyqiKfFc52BvEjmZ3

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

c40cc2b4-eae9-401c-b2d8-382be8f668f6

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

85d4ad75-d3ce-4503-b50a-73ba98b88944

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

أخبار متعلقة
12023414122910277170

رخص قطاع النفط: قبول 155 طلباً خلال شهر

324417563_557658749589349_332151627357673829_n

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

بنزين2

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

0L5A0190

الأشغال تنجز مشاريع بما يفوق 144مليون دينار خلال العام 2022

يسييي

وزير الطاقة عن اتفاقية العطارات: لا التزامات مالية على الحكومة

بنزين محروقات وقود1

الأردنيون على موعد مع تخفيض اسعار البنزين والكاز والديزل بهذه المقادير