الجمعة 20-11-2020
الوكيل الاخباري

العمل: إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين

لبنان: 16 وفاة و 1909 إصابات بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 425 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مدير عام بيونتك: من الممكن بدء توزيع لقاح كورونا في كانون الأول

اليونان: تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الملك يدعم وحدة المغرب

اسبانيا تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بدء حظر التجول الشامل بالاردن

الجمعة، 20-11-2020 02:54 م

العمل: إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية


الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل معن قطامين، أنه سيتم إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين لتقديم خدمات رقمية بحرفية، على مستوى الإقليم.

وأوضح قطامين، أن المشروع يهدف إلى تصدير الخدمات الرقمية، وتوسيع سوق العمل أمام الشباب الأردني ليكون ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى الإقليم.

وأضاف أن المشروع سيستهدف الشركات التي أقالت الموظفين العاملين بالمجال الرقمي بسبب جائحة كورونا، ليتم تقديم الخدمات الرقمية لها من الأردن.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر 5 آلاف وظيفة خلال العام المقبل 2021، و40 ألف وظيفة في السنوات الأربع القادمة.

وقال إنه تم تحديد الوظائف الرقمية وسيتم البدء بـ10 مهن رئيسة والتركيز عليها، مضيفا "كل الوظائف التي تمت خسارتها بالدول الأخرى سيتم تعوضها من الأردن".

وأكد أن المشروع سيركز على الإناث وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المبدع، ممن ليدهم مهارة، بالإضافة لتدريب من ليس لديه خبرة ليعملوا كفرق، وبالتالي ستُقدَم الخدمة من مجموعة وليس من فرد.

وبيّن أنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومديريات التشغيل؛ لتحديد موقع هذا المركز لتشغيل المواطنين القاطنين بمحيطه.

ولفت قطامين إلى أنه يمكن لأي شخص مهتم بفكرة المشروع ولديه الخبرة أن يرسل النصائح عبر البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذه الغاية ([email protected]).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6277388_max

مجلس محافظة المفرق يخصص 400 الف دينار للقطاع الزراعي

1936182

الصحة توضح كيفية توزيع لقاح كورونا

3214_1_1598604151

الطاقة تعلن عن محطات المحروقات المستثناة من الحظر الشامل

170306

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مصنع بمنطقة الموقر

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

المملكة تسجل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال اسبوع

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يدعم وحدة المغرب