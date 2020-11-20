العمل: إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين

الوكيل الإخباري-
كشف وزير العمل معن قطامين، أنه سيتم إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين لتقديم خدمات رقمية بحرفية، على مستوى الإقليم.
وأوضح قطامين، أن المشروع يهدف إلى تصدير الخدمات الرقمية، وتوسيع سوق العمل أمام الشباب الأردني ليكون ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى الإقليم.
وأضاف أن المشروع سيستهدف الشركات التي أقالت الموظفين العاملين بالمجال الرقمي بسبب جائحة كورونا، ليتم تقديم الخدمات الرقمية لها من الأردن.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر 5 آلاف وظيفة خلال العام المقبل 2021، و40 ألف وظيفة في السنوات الأربع القادمة.
وقال إنه تم تحديد الوظائف الرقمية وسيتم البدء بـ10 مهن رئيسة والتركيز عليها، مضيفا "كل الوظائف التي تمت خسارتها بالدول الأخرى سيتم تعوضها من الأردن".
وأكد أن المشروع سيركز على الإناث وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المبدع، ممن ليدهم مهارة، بالإضافة لتدريب من ليس لديه خبرة ليعملوا كفرق، وبالتالي ستُقدَم الخدمة من مجموعة وليس من فرد.
وبيّن أنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومديريات التشغيل؛ لتحديد موقع هذا المركز لتشغيل المواطنين القاطنين بمحيطه.
ولفت قطامين إلى أنه يمكن لأي شخص مهتم بفكرة المشروع ولديه الخبرة أن يرسل النصائح عبر البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذه الغاية ([email protected]
).