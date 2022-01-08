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السبت، 08-01-2022 04:40 م

الغرايبة: البوصلة السياسية تتجه نحو الحكومات البرلمانية

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام حزب المؤتمر الوطني للبناء "زمزم" الدكتور ارحيل الغرايبة إننا امام محطة تشكل تغييرا في الحالة السياسية وفي طريقة إدارة المشهد السياسي وفق نهج تدرجي.اضافة اعلان


واضاف الغرايبة خلال لقاء الهيئة العامة لفرع الحزب في إربد اليوم السبت، إن البوصلة تتجه نحو تشكيل حكومات برلمانية قائمة على التعددية الحزبية تتحمل المسؤولية في التعاطي مع الضغط السياسي الدولي والاقليمي والمتغيرات المتصلة به.

واكد أن إدارة المعادلة السياسية اصبحت بحاجة لحزبية برامجية قادرة على اقناع الجماهير ببرامجها، مشيرا إلى أن المؤشرات المستقبلية للحالة السياسية تستدعي صياغة تكتلات برامجية كبديل عن العمل الفردي، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تنسجم مع التطلعات للانتقال إلى حياة سياسية وديموقراطية تحاكي تجارب العالم الناجحة القائمة على التعددية الحزبية التي تمثل الاغلبية.

وقال الغرايبة إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ماضية في طريقها لبلورة قانوني انتخاب واحزاب يحاكي الرؤية الاصلاحية المتدرجة، معتبرا بأن تخصيص ثلث مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية خطوة في الاتجاه الصحيح.

 




 

 


 

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