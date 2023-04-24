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الإثنين، 24-04-2023 01:02 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ أربعة أشخاص في العقبة

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الوكيل الاخباري- تمكنت القوة البحرية والزوارق الملكية مساء أمس، من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا على متن بدّالة مائية تعرضت للغرق بالقرب من الشاطئ الجنوبي في خليج العقبة.

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وخلال الجولات التي تنفذها زوارق السلامة العامة ضمن منطقة المسؤولية، لوحظ تسرب المياه داخل إحدى البدالات المائية، وعلى الفور تم إخلاء الأشخاص وقطر البدالة إلى الشاطئ للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية، ما عَكَسَ مستوى المهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها الطاقم البحري.


يشار أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة، لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ في خليج العقبة والبحر الميت.

 




 

 


 

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