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الجمعة، 30-09-2022 11:45 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ سائحة في العقبة

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الوكيل الاخباري - أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الجمعة، سائحة تعرضت لنوبة صدرية حادة أثناء جولة سياحية لها في خليج العقبة.

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وتعامل فريق متخصص مكون من زورق إسعاف و دورية بحرية مع الإصابة فور تلقي مركز العمليات البحري لنداء استغاثة من قبل أحد القوارب السياحية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة ونقلها إلى المركز الطبي التابع للقوة البحرية لتلقي العلاج اللازم، وغادرت المركز بحالة صحية جيدة.


يُشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ مشابهة إلى جانب دورها الرئيسي في المحافظة على الأمن البحري ضمن المياه الإقليمية الأردنية.


 




 

 


 

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