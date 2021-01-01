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الجمعة، 01-01-2021 03:01 م

الكشف عن عدد الأطفال الذين ولدوا بأول يوم من 2021 في الأردن؟

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الوكيل الإخباري- قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عدد الأطفال الذين ولدوا في الأردن بــ 614 طفلا يوم رأس السنة.

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وقالت اليونيسف، في بيان لها اليوم الجمعة، إن نسبة المواليد الجدد في الأردن ستشكل 0.16 بالمئة من إجمالي عدد المواليد الجدد البالغة 371504 مواليد، الذين يُقدّر أنهم ولدوا في يوم رأس السنة على مستوى العالم، حيث من المقدّر أن يبلغ معدل العمر المتوقع 86.3 سنة.


وعلى الصعيد العالمي، أشارت المنظمة الأممية إلى أنه، ومع بدء العام الجديد 2021، ستحتفل اليونيسف مرة أخرى بالمواليد الجدد الذين سيأتون إلى هذا العالم في اليوم الأول من شهر كانون الثاني للعام 2021، حيث سترحّب فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021، فيما سترحب الولايات المتحدة بآخر طفل لها.


ووفقا لليونيسف، فإنه من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في عشرة بلدان، هي: الهند ب 59995 طفلا، والصين 35615، ونيجيريا 21439، وباكستان 14161، وإندونيسيا 12336، وإثيوبيا 12006، والولايات المتحدة 10312، ومصر 9455، وبنغلاديش 9236، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 8640.


وذكر البيان، أن السنة الحالية 2021 تصادف الذكرى السنوية ألـ 75 لتأسيس اليونيسف، حيث ستحيي المنظمة وشركاؤها هذه الذكرى على مدار العام من خلال فعاليات وإعلانات تحتفل بمرور 75 سنة من العمل على حماية الأطفال من النزاعات، والأمراض، والتهميش ومناصرة حقهم في الحياة والصحة والتعليم.


 




 

 


 

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