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الثلاثاء، 22-03-2022 01:03 م

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخابات الدكتور خالد الكلالدة،  إن الهيئة تمتلك الصلاحيات بتحويل أي مخالفة للضابطة العدلية،إلا أنها لا تمتلك قراراً بالحكم على المخالف. 
 
وأضاف الكلالدة، اليوم الثلاثاء أن الهيئة ترصد المخالفات وتتخذ فيها الإجراء بتحويلها للجهات المختصة. 
 
وأشار إلى أن باب الهيئة مفتوح للجميع وعلى مسافة واحدة من الكل.

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وبين الكلالدة ، أن 35 حالة منع فيها صحفيين من دخول مراكز الاقتراع، موضحا أن بعض رؤساء اللجان يعتقدون أن الممنوع ممنوع عن الكل، إلا أنه من خلال التبليغ تحل المشكلة.

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