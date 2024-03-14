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الخميس، 14-03-2024 12:19 م

الكواليت يتوقع استقرار أسعار اللحوم محليا بعد نحو 7-10 أيام من شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بين نصف دينار إلى دينار في السوق المحلية.اضافة اعلان


وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع الطلب على اللحوم قبيل شهر رمضان بالتزامن مع بدء الموسم وقلة العرض وارتفاع أجور الشحن بنحو 20% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الرومانية في بلد المنشأ ساهمت في ارتفاع الأسعار محليا.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي تتراوح بين 9-13 دينارا وحسب نوع الخروف (رمسي، عبور، أوزان كبيرة)، فيما تتراوح أسعار اللحوم الرومانية (الخروف) محليا بين 8-9 دنانير بارتفاع عما كانت عليه قبل نحو شهر بنحو نصف دينار على دينار، والعجل الروماني بين 6 و7 دنانير للكيلو وحسب الوزن.

وأشار الكواليت إلى أن الطلب سيستقر بعد مرور 7-10 أيام من شهر رمضان وهو ما سيعمل على استقرار الأسعار ومن ثم تراجعها بسبب قلة الطلب وزيادة العرض.

وتوقع أيضا اتخاذ قرار بشأن فتح باب التصدير للخروف البلدي إلى دول الخليج منذ نحو شهرين مع نهاية آذار الحالي، مؤكدا اعتماد مربي المواشي على التصدير بسبب المنافسة غير العادلة محليا مع استيراد اللحوم من 18 منشأ حول العالم وتنوع المصادر وانخفاض أسعارها.

وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، من قبل مواطنين حول ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

 




 

 


 

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