المدن الصناعية الأردنية تقيم مبانٍ جديدة في مدينة الموقر الصناعية

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباني صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة وإقبال العديد من المستثمرين عليها.ووقعت الشركة، اتفاقيتي تنفيذ وإشراف هندسي لتنفيذ المباني الجديدة مع شركة مقاولات محلية وشركة استشارات هندسية بمساحة 11 ألف متر مربع تصل كلفتها إلى قرابة مليوني دينار أردني، حيث وقع الاتفاقيات عن الشركة مديرها العام عمر جويعد ومحمود حامد عن مؤسسة الحلول التفصيلية للمقاولات الإنشائية ووهيب مدانات عن مكتب وهيب مدانات مهندسون مستشارون.وقال جويعد إن إقامة هذه المباني تأتي ضمن خطة الشركة لإقامة العديد من المباني الصناعية الجديدة في مختلف مواقع المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة لتلبية الطلب الاستثماري عليها، حيث باشرت الشركة مؤخرا بإقامة مباني صناعية جديدة في مدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين ويجري تنفيذها.وأوضح أن المباني الجديدة في مدينة الموقر الصناعية تقام بمساحات مختلفة تشمل (328م2) و(813 م2) وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه المدينة اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الأردنية التي تشرف الشركة على إدارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.