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المعايطة: التعديلات الدستورية عززت دور المرأة بالمجتمع

الثلاثاء، 08-03-2022 04:40 م

المعايطة: التعديلات الدستورية عززت دور المرأة بالمجتمع

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الوكيل الاخباري - هنأ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة النساء الأردنيات في كافة مواقعهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثامن من آذار من كل عام، ويعد هذا اليوم ذات أهمية كبيرة لدى النساء في مختلف انحاء العالم العالم حيث يمثل نضالها للوصول إلى مواقع متقدمة في مختلف المجالات.

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وأشار المعايطة، خلال حفل اقامته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الثلاثاء في مبنى الوزارة، إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق السيدات في مناهضة كافة أنواع العنف والتمييز واشكالهم على المستوى الوطني والعالمي، مضيفاً ان التعديلات الدستورية التي تمت مؤخراً إضافة إلى مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب تعزز دور المرأة في المجتمع ومواقع صنع القرار وتمكينها على الأصعدة كافة.


من جهتها، أعربت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار عن شكرها لموظفات الوزارة والدور الذي يقدمنه في خدمة المجتمع ورفعته، فالسيدات في كافة مواقعهن هن الوجه الحضاري للأردن، مشيرة إلى ان المرأة الأردنية قدمت مسيرة من النضال منذ بداية المئوية الأولى للدولة الأردنية وحتى يومنا هذا إذ يوجد هناك العديد من المناضلات اللواتي يجب الاستفادة من تجاربهن.


وأضافت النجار أن المرأة اليوم تساعد في تسريع عملية التحول الشمولي الكامل بما يتعلق بالتنمية الشمولية من خلال عملها المؤسسي وقبولها للتنوع والتعددية، لافتةً الى أهمية العمل بتشاركية بين كافة الأطراف من أجل الحصول على الحوكمة بشكل جيد مما يسهم في وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار سواء السياسي الاقتصادي، التربوي والثقافي. 


ونوهت النجار ان وجود عدد كبير من السيدات في سوق العمل مهم جداً لإحداث التغيير المنشود في مختلف القطاعات.


 




 

 


 

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