الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 03:09 م

المعايطة: الحزم وعدم التهاون بالتعامل مع الظواهر المجتمعية السلبية

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الوكيل الإخباري - شدد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على الحزم وعدم التهاون عند التعامل مع بعض الظواهر المجتمعية السلبية، لا سيّما ظاهرة إطلاق العيارات النارية والعنف المجتمعي بصوره المختلفة ، دون إغفال الجانب التوعوي لنشر ثقافة مجتمعية واعية نابذة لمثل تلك الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع وأفراده.

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وأكّد المعايطة خلال زيارته اليوم قيادة إقليم أمن العاصمة ولقاء قائد الإقليم ومديري الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية، على الدور المهم والرئيس الذي تقوم به مديريات الشرطة والمراكز الأمنية أثناء قيامها بواجباتها الأمنية والشرطية وتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين، والتي تُعد الملجأ الأول لهم ويعكسون خلالها رسالة الأمن العام لتصل للجميع أينما كانوا.


 ودعا لضرورة مراجعة كافة الخطط والإستراتيجيات وتطويرها باستمرار لتواكب المتغيرات التي تطرأ على المجتمع من جهة، وعلى الأنماط الجرمية من جهة أخرى، اضافة الى تحديث منظومات تقديم الخدمات الشرطية بما يحقق خدمة أفضل وأسرع للمواطن .

وأكّد على ضرورة تعزيز العلاقة الايجابية المتبادلة والتعاونية بين رجل الأمن العام والمواطن القائمة على الاحترام والتعاون في أُطر القانون وحقوق الإنسان التي لن نسمح بالتعدي عليها تحت أيّ ظرف كان .


ودعا إلى توسيع وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال إستراتيجية مجتمعية أمنية تبدأ من المركز الأمني الذي هو الأقرب لهم لتلمّس احتياجاتهم ومطالبهم والعمل سويا لإيجاد الآليات المناسبة لحلها، لا سيّما في التصدي للظواهر السلبية والتوعية ضدها.

وأضاف المعايطة أننا لن نألو جهداً في تقديم الدعم اللوجستي لمديريات الشرطة والمراكز الأمنية و رفدهم بالقوى البشرية المؤهلة، للبناء على ما تم إنجازه، والدفع للمزيد من التطور والتحديث ، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع إدارات ووحدات الأمن العام بالعمل الجماعي التكاملي كفريق يساند الواحد منهم الآخر ويمكنهم من القيام بواجباتهم بأعلى درجات الحرفية والمهنية .

ونبَّهَ الى ضرورة البدء بتفعيل الخطط والبرامج اللازمة لضمان الحفاظ على التغطية والانتشار الأمني اللازم، إضافة إلى مساندة رجال السير والدوريات الخارجية في حملاتهم المستمرة لضبط المخالفات المرورية وإزالة المعيقات على الطرق بما يحافظ على إنسيابية الحركة المرورية والتخفيف قدر المستطاع من الاختناقات المرورية.

وأشاد مدير الأمن العام بالجهود التي تقوم بها مرتبات مديريات الشرطة والمراكز الامنية في شتى مجالات العمل الشرطي والحملات الامنية التي تنفذها لملاحقة الجريمة ومنعها وإلقاء القبض على المطلوبين. 

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه قائد أمن إقليم العاصمة أوجز خلاله أبرز الواجبات والمهام التي تنفذها مديريات الشرطة والمراكز الأمنية والإحصائيات الجرمية والخطط المستقبلية لتطوير الأمن العام .

 




 

 


 

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