الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يرعى حفل تخريج دورة الشّرطة المستجدين

إصابة فتاة دهسها مستوطن قرب مخيم العروب

مصرع 8 أشخاص في الاحتجاجات على اعتقال عمران خان في باكستان

عام على اغتيال شيرين أبو عاقلة

اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان باستهداف مواقع عسكرية وسط وقوع قتلى وجرحى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تونس.. تقلص العجز التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام

1.77 مليون حركة بنظام الدفع الفوري عبر البنوك في نيسان بارتفاع 3.9%

جمعية الحوادث: 20 وفاة نتيجة حوادث سير الأسبوع الحالي

السويد تزود جيشها بسفينة استطلاع عسكري جديدة

الخميس، 11-05-2023 11:54 ص

المعايطة يرعى حفل تخريج دورة الشّرطة المستجدين

ea36aa3a-99f0-4d0c-b484-9abdd75eb030


الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة تأهيل الشرطة، مستجدي الأمن العام في مدرسة تدريب قوّات الدّرك .اضافة اعلان


وابتدأ الحفل بالسّلام الملكي، ثم تفقّد راعي الحفل طابور الخريجين الذي تقدّم من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.

وقدّم الخريجون تطبيقات عسكرية ومراسم تخريج أظهروا من خلالها أعلى مستويات الانضباط واللياقة البدنية والمهارة، التي عكست التميّز في التدريب، والعزم لبذل أقصى الطاقات لخدمة الوطن.

وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة ، والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة ، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيّز أو تمييز.

وبيّن آمر مدرسة تدريب قوّات الدرك ، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنَّ هذه الدورة تأتي ضمن نهج تدريبي يقوم على العلم والمعرفة والتدريب المتخصص .

وأضاف أنَّ الخريجين تلقوا مساحات علمية وعملية في العلوم الأمنية والقانونية ، وحقوق الإنسان ، ومهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة ، حاملينَ رسالةً أمنية نبيلة قوامها الاحترافية في الأداء والإخلاص في العمل، تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، وجمع كبير من ذوي الخريجين، وزَّع مدير الأمن العام الجوائز التقديرية على مستحقيها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645c83fe97de8

1.77 مليون حركة بنظام الدفع الفوري عبر البنوك في نيسان بارتفاع 3.9%

WhatsApp Image 2023-05-11 at 9.42.18 AM

حملة للتوعية بمخاطر السياحة في قناة الملك عبدالله والسدود

dd8ef2e9-3b01-463e-8586-2ae9bba22def

معلمان أردنيان يتأهلان للمرحلة الثانية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عربي- صور

إرادة ملكية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من السبت

99

مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث نزول العدسية أمس

الغذاء

إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة لمؤسسة الغذاء والدواء

أخبار متعلقة
2023_02_09_11_37_22

الأمن: القبض على 3 أشخاص اشتركوا بضرب وقتل شخص في هاشمية الزرقاء

1eb106f0-ed08-42ff-8a67-5c69a5cb7880

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

320232114312976754958

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

الامن-يحذر

الأمن: العثور على فتاتين متغيبتين عن المنزل في عمّان

320232916468614440499

الأمن يحذر من الحالة الجوية

96a98c10-e97b-4f6a-b9f8-9643c1b711b4

الأمن يحاول ثني شاب عن حرق نفسه اعلى جسر عبدون - صورة