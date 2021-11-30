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الثلاثاء، 30-11-2021 05:21 م

الملك : حريصون على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبرامج التنموية والإصلاحية التي تنفذها المملكة، مؤكدا جلالته الحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، إذ أكد جلالته أهمية خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية الاستثمارية في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة، فضلا عن دعم المشاريع الإقليمية.

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