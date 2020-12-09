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الأربعاء، 09-12-2020 01:54 م

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في اربد

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الوكيل الاخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد ظهر الأربعاء، المستشفى الميداني العسكري الثاني في أقليم الشمال.
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ويقع المستشفى العسكري الثاني في محافظة اربد بمنطقة ايدون، بمحيط مستشفى الأمير راشد العسكري.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح المستشفى الميداني العسكري الأول بمدينة الزرقاء، ضمن مستشفى الأمير هاشم.

وبدأ المستشفى الميداني العسكري بالزرقاء، الاثنين، باستقبال أُولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.

 




 

 


 

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