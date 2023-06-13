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الثلاثاء، 13-06-2023 10:28 م

الملك يلتقي العاهل البلجيكي

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في بيت الأردن الثلاثاء، الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الذي بدأ زيارة عمل للأردن تستمر يومين.

وتطرق اللقاء إلى سبل توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

وأقام الملك مأدبة عشاء تكريما للملك فيليب.

ويحضر ملك بلجيكا خلال زيارته للأردن، تمرينا عسكريا مشتركا بين القوات المسلحة في البلدين.

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