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الثلاثاء، 19-12-2023 02:57 م

الملك يهنئ الرئيس المصري بإعادة انتخابه

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الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ومصر، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، والبناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.


وتم التأكيد خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


وعبر جلالته عن خالص أمنياته للرئيس المصري بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة التقدم والازدهار لمصر وشعبها الشقيق.

 




 

 


 

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