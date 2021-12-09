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الخميس، 09-12-2021 03:20 م

الملك يهنئ بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية

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الوكيل الاخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس العراقي برهم صالح بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، مشيدا بالإنجازات التي حققها العراق الشقيق وشعبه العزيز على مدار المئة عام الماضية.

وأعرب جلالته، في رسالة بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية، بهذه المناسبة، متمنيا للرئيس العراقي موفور الصحة والعافية، وللشعب العراقي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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