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الإثنين، 25-03-2024 05:22 م

"المواصفات": 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - حرّرت مؤسسة المواصفات والمقاييس 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات، منذ بداية شهر رمضان.

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وصادرت المؤسسة العديد من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، أبرزها أحبال الزّينة والمنظفات وأدوات العناية الشّخصية ومستحضرات التجميل وأواني الطهو والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال.


وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، استمرارها لتنفيذ خطتها الرقابية الرمضانية على الأسواق في جميع محافظات وألوية المملكة عبر جولات صباحية ومسائية، وخلال أيام العطل الرسميّة، والتي تستهدف المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.


وقالت المؤسسة إن كوادرها الرقابية نفذت 180 جولة رقابيّة، فتّشت خلالها على 580 منشأة اقتصادية وتحققت من 962 منتجا، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.


وأوضحت المؤسسة أن مفتشيها تحققوا من 422 ميزانا في المحال التّجاريّة، إضافة إلى 677 صنفا من العبوات المعبأة مسبقا، حيث تكثّف استهداف هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل.


وبينت المؤسسة أنها تحققت خلال الثلث الأول من 555 عداد تاكسي، و655 مضخة وعداد محروقات، و513 أسطوانة غاز منزلي، في 70 محطة محروقات وصهريج.


واستقبلت المؤسسة 37 شكوى تنوعت ما بين المحروقات والموازين وقطاع الكهربائيات وغيرها، مشدّدة على أهمية إيصال الشكاوى والملاحظات للمؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكتروني:(www.jsmo.gov.jo)، وعبر تطبيق "بخدمتكم".

 




 

 


 

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