الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 04:44 م

المياه تستكمل برنامج الحملة الوطنية لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي

WhatsApp Image 2023-08-13 at 3.25.43 PM


الوكيل الإخباري - تواصل وزارة المياه والري تنفيذ برنامج الحملة الوطنية لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي وتنظيف الخزانات التي تقيمها بالتعاون مع مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتزويد المياه المنفذ من قبل التعاون الألماني GIZ.

اضافة اعلان

 

وستشمل الحملة الوطنية جميع أفرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية إضافة الى عدد من المؤسسات الحكومية الموجودة بجميع محافظات المملكة بهدف تعزيز ثقافة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه والحصاد المائي ورفع الوعي بواقعنا المائي.

وقال المساعد لشؤون الإعلام عمر سلامة ان الوزارة تشدد على إقامة مثل هذه الحملات الفاعلة وتعتبرها ضرورة ملحة في ظل الوضع المائي الراهن والتحديات التي تواجهه كون الوضع المائي حرج خلال الفترات القادمة ولمواجهة هذه التحديات ينبغي لوصول إلى الإدارة التشاركية المثلى للمياه  مع جميع أطياف المجتمع الأردني ممثلا بقطاعيه الحكومي والخاص وبالذات فيما يتعلق بموضوع ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والعمل على تغيير سلوكيات الاستخدام في ظل الظروف التي يمر بها الأردن والعمل على التركيز على إيجاد التوازن بين الطلب والمتاح وتخفيض فاتورة المياه.

وأكد سلامة ان المياه التي تضخ للمواطنين مطابقة للمواصفة الأردنية وذات نوعية جيدة جدا، وتعد من أفضل المواصفات العالمية، موضحاً أنه اذا قام المواطن بصيانة دورية لخزان منزله وفي القطاعين الحكومي والخاص فسيوفر كميات قد يهدرها ويساهم في تقليل الفاقد المائي وتخفيض قيمة فاتورة المياه .

وتقوم وزارة المياه والري بعقد هذه البرامج المستمرة مع الشركاء لمواجهة التحديات المائية وحماية المياه والحفاظ عليها في كل مرافق الدولة الأردنية وتأكيدا لدور المرأة العاملة في مجال السباكة ونجاح تجربة الأردن على مستوى المنطقة بهذا الخصوص .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
hhhhhh

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

الطفيلة

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

1691419465469

3083 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

وزارة التربية والتعليم

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.58.58 AM

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

WhatsApp Image 2023-08-12 at 3.12.20 PM

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.08.12 PM

المياه والأوقاف تعقدان دورة سباكة للمؤذنين

1691327208767

"المياه" تشارك بعقد دورة عن مهارات الاتصال وإدارة الاجتماعات

عداد مياه

توضيح حول فاتورة المياه الشهرية وموعد إصدارها

1689334964144

جلسة حوارية حول قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد