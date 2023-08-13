المياه تستكمل برنامج الحملة الوطنية لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي

الوكيل الإخباري - تواصل وزارة المياه والري تنفيذ برنامج الحملة الوطنية لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي وتنظيف الخزانات التي تقيمها بالتعاون مع مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتزويد المياه المنفذ من قبل التعاون الألماني GIZ.

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وستشمل الحملة الوطنية جميع أفرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية إضافة الى عدد من المؤسسات الحكومية الموجودة بجميع محافظات المملكة بهدف تعزيز ثقافة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه والحصاد المائي ورفع الوعي بواقعنا المائي.



وقال المساعد لشؤون الإعلام عمر سلامة ان الوزارة تشدد على إقامة مثل هذه الحملات الفاعلة وتعتبرها ضرورة ملحة في ظل الوضع المائي الراهن والتحديات التي تواجهه كون الوضع المائي حرج خلال الفترات القادمة ولمواجهة هذه التحديات ينبغي لوصول إلى الإدارة التشاركية المثلى للمياه مع جميع أطياف المجتمع الأردني ممثلا بقطاعيه الحكومي والخاص وبالذات فيما يتعلق بموضوع ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والعمل على تغيير سلوكيات الاستخدام في ظل الظروف التي يمر بها الأردن والعمل على التركيز على إيجاد التوازن بين الطلب والمتاح وتخفيض فاتورة المياه.



وأكد سلامة ان المياه التي تضخ للمواطنين مطابقة للمواصفة الأردنية وذات نوعية جيدة جدا، وتعد من أفضل المواصفات العالمية، موضحاً أنه اذا قام المواطن بصيانة دورية لخزان منزله وفي القطاعين الحكومي والخاص فسيوفر كميات قد يهدرها ويساهم في تقليل الفاقد المائي وتخفيض قيمة فاتورة المياه .



وتقوم وزارة المياه والري بعقد هذه البرامج المستمرة مع الشركاء لمواجهة التحديات المائية وحماية المياه والحفاظ عليها في كل مرافق الدولة الأردنية وتأكيدا لدور المرأة العاملة في مجال السباكة ونجاح تجربة الأردن على مستوى المنطقة بهذا الخصوص .