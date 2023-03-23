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الخميس، 23-03-2023 11:32 ص

الهيئة الخيرية الهاشمية: وجبات إفطار وطرود غذائية للأسر العفيفة في رمضان

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة “رمضان بالخير غير” للعام 2023 والذي يهدف لتأمين وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة والطرود الغذائية لصالح الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين وبدعم من عدد من الجهات المانحة في مختلف محافظات المملكة.

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ويتم تحضير وجبات الإفطار الساخنة من خلال مطبخ أرزاق الإنتاجي، أحد مشاريع الهيئة للتدريب والتشغيل، من قبل طاقم من الطهاة ومساعديهم وعدد من المتطوعين لتحضير الوجبات وتسليمها للجمعيات الخيرية المحلية الشريكة ليصار الى توزيعها على مستحقيها من الصائمين في منازلهم طيلة أيام الشهر الفضيل.


وتتضافر جهود الهيئة والشركاء من القطاع الإنساني والقطاع الخاص للوصول إلى المستفيدين في مختلف محافظات المملكة عبر برامج “حملة رمضان بالخير غير” مثمثلة في الكوبونات الغذائية والطرود ووجبات الافطار الساخنة وكسوة العيد ضمن شبكة الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الهيئة والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الشؤون الفلسطينية.


وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية على موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo بالاضافة الى تطبيق اي فواتيركم او التبرع المباشر من خلال مقر الهيئة في خلدا، شارع سعيد بينو، بناية رقم 4.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د.حسين الشبلي: "للعام الخامس على التوالي ولما نعلم بأهمية ومكانة الشهر الفضيل لدى المتبرعين الأفراد والشركات على حد سواء والذي يمكّنهم من بذل جهود الخير في مكانها الصحيح والحرص على إيصالها للمستفيدين في مختلف أنحاء المملكة والذي يعكس أسمى معاني التآخي والخير والمودة والرحمة والتي يحملها الشهر الفضيل، ونسعى للوصول الى أكثر من 100 ألف مستفيد لهذا العام ومن خلال حملة رمضان بالخير غير".

 


 


 




 

 


 

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