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السبت، 18-03-2023 02:02 م

انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد المزارعين في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - فاز برئاسة الهيئة الإدارية لاتحاد المزارعين الأردنيين فرع الطفيلة بالتزكية عرفات عقلة المرايات ومحمد ضيف الله الزرقان نائبا له.

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كما فاز زيد المحيسن أمينا للسر ، وخالد عياد القيسي أمينا للصندوق ، وعضوية كل من ركاد صالح مدروش الطبشات وهايل عطية العبيدين ومرعي العقار في حين تم انتخاب أحمد الغبابشة وسفوق المرايات عضوي احتياط.

وشارك في عملية الانتخاب التي جرت في قاعة الاتحاد في الطفيلة أعضاء الهيئة العامة المسج وقال الرئيس المنتخب لاتحاد مزارعي الطفيلة، إن اتحاد الطفيلة سيسعى مع تشكيلته الجديدة ذات الخبرات المختلفة في العمل العام والتطوعي على الاهتمام بالقضايا الزراعية بشقيها، النباتي والحيواني ومتابعة احتياجات المزارعين في الطفيلة مع صناع القرار .


وأضاف أن قضايا زراعية عدة ستواصل الهيئة الإدارية متابعتها مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لجهة النهوض بالقطاع الزراعي في الطفيلة ، في ضوء خطط وإجراءات مقدرة اتخذتها وزارة الزراعة للتخفيف من الأعباء وكلف الإنتاج التي يتحملها المزارعين.


 




 

 


 

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