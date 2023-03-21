الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد سيدات الأعمال البلغاري التعاون المشترك

المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة

الملك يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الدوائي

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية 20 قرشا للغرام

توقيف 3 موظفين في مركز أعلاف مأدبا بتهمة استثمار الوظيفة

الثلاثاء، 21-03-2023 04:34 م

انتهاء مشروع الحقيبة المدرسية بالأردن

main_image64199141cad5f


الوكيل الإخباري - انهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية للطلبة السوريين في الأردن 2023م على (29881) طالب وطالبة في ثمان محافظات.

اضافة اعلان


وكان الهدف من المشروع دعم أسر اللاجئين السوريين من خلال توفير حقائب مدرسية وقرطاسية للطلاب من الصف الأول وحتى التاسع.


ويأتي المشروع ضمن مشاريع دعم قطاع التعليم للوصول الى الطلاب الأقل حظا وتوفير احتياجاتهم التعليمية والتي لها أكبر الأثر في التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وإعانة أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية وتخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202320223423663000046

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

1202323164037636052664

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

3202315172013396742221

وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد سيدات الأعمال البلغاري التعاون المشترك

320231917516711403935

المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة

wwww

الملك يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الدوائي

w

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

أخبار متعلقة
1 (1)

المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

علما الأردن وتركيا- (أرشيفية)

تجارة عمان تدعو إلى صياغة اتفاقية تجارية حرة جديدة مع تركيا

2202316125312636249448

السير تُعلن عن تحويلات مرورية في مرج الحمام لمدة 10 ايام - أسماء الشوارع

2202213111651553492381

%3.5 نسبة انخفاض رخص الأبنية مقارنة بين عامي 2021 و2022

555

صناعتا الأردن وعمان تبحثان ورئيس جمهورية غينيا بيساو تعزيز التعاون الاقتصادي

7c0cc8270e8dfc00c1af7521a84ad04e_M

إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي بعمان إثر تناول أطعمة فاسدة