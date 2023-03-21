انتهاء مشروع الحقيبة المدرسية بالأردن

الوكيل الإخباري - انهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية للطلبة السوريين في الأردن 2023م على (29881) طالب وطالبة في ثمان محافظات.

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وكان الهدف من المشروع دعم أسر اللاجئين السوريين من خلال توفير حقائب مدرسية وقرطاسية للطلاب من الصف الأول وحتى التاسع.



ويأتي المشروع ضمن مشاريع دعم قطاع التعليم للوصول الى الطلاب الأقل حظا وتوفير احتياجاتهم التعليمية والتي لها أكبر الأثر في التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وإعانة أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية وتخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر.