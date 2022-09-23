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الجمعة، 23-09-2022 11:32 م

بحث التعاون بين التدريب المهني والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام التدريب المهني أحمد الغرايبة ورئيس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية الدكتور وسيم النجمي ورئيس الاتحاد العربي لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالناصر سيجري سُبل التعاون بهدف استحداث مركز تدريب على المهارات المطلوبة بقطاع الصناعات الدوائية والغذائية.

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وقال الغرايبة، إنّ المؤسّسة وضمن خطتها الاستراتيجية تسعى لاستحداث مراكز للتميز للتدريب على المهارات المطلوبة في القطاعات التنموية وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.


وبحسب الغرايبة، فقد جرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، في الادارة الرئيسية للتدريب المهني العمل على تطوير مشاغل الصناعات الدوائية بمعهد السلط واستحداث مركز تميز للتدريب على المهارات المطلوبة في الصناعات الدوائية والغذائية بالشراكة مع الاتحاد الأردني والاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمؤسّسة العامة للغذاء والدواء.


بدورهم، ثمن كل من النجمي وسيجري الدور التنموي الهام لمؤسّسة التدريب المهني بتوفير البرامج التدريبية النوعية للإسهام في تمكين الشباب الذكور والإناث بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل، مؤكدين الحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسّسة لتطوير مركز تدريبي متميز للتدريب على المهارات المطلوبة في الصناعات الدوائية والغذائية.

 




 

 


 

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