بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الصيفية اليوم

الوكيل الاخباري - يبدأ، الخميس، بدء الامتحان العملي لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الصيفية 2023.

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وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) أحمد العجلوني عن بدء الامتحان العملي للدورة الصيفية 2023 الخميس وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى الأحد 6 آب 2023.



وأكّد العجلوني، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4970 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 82 برنامجاً دراسياً.



واعتمدت الجامعة 38 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، حيث يشارك في الامتحان 163 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 429 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وقال العجلوني، إنّ العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية لعام 2023 بلغ 6721 طالبا وطالبة موزعين على 95 تخصصاً، منهم 4941 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1427 طالبا وطالبة معيدين وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و187 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و166 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



وقد أعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



وفيما يتعلق بالامتحانات النظرية، ستعقد خلال الفترة من 16 - 24 آب 2023.

